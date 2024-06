Stand: 12.06.2024 16:20 Uhr Fliegerbombe in Lohe-Rickelshof entpuppt sich als Stein

In Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) haben Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes Schleswig-Holstein am Mittwoch einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. In der Feldmark, nahe der A23 zwischen Lohe und Lieth, hoben die Spezialisten eine Grube aus. Bei Luftbild-Untersuchungen war die Stelle aufgefallen. Wie sich vor Ort dann aber herausstellte, war die mögliche Bombe nur ein Stein. Weil der aber Erz enthält, hatte der Detektor der Experten vor Ort angeschlagen. Der Kampfmittelräumdienst hat die Grube inzwischen wieder zugeschüttet.

