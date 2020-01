Stand: 01.01.2020 17:29 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Flensburg: Tödlicher Streit in der Silvesternacht

In Flensburg ist es in der Silvesternacht zu einem tödlichen Streit vor einer Diskothek in der Marienkirchhofstraße gekommen. Nach Polizeiangaben wurde gegen 2.30 Uhr mehrfach auf einen Mann eingestochen. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 24-Jährige später im Krankenhaus starb.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten vermuten, dass das Opfer zuvor mit mehreren anderen Männern aneinandergeraten ist. Im Verlauf des Abends soll dann ein weiterer Streit zu dem tödlichen Angriff geführt haben. Fünf bis sechs Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren sollen nach der Tat weggelaufen sein. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen der Streitigkeiten vor und in der Diskothek und der Tat. Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen.

Polizei sucht Zeugen nach Messerstecherei NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.01.2020 17:00 Uhr Was genau in der Silvesternacht passiert ist, will die Polizei jetzt mit Hilfe von Zeugen klären. Polizeisprecher Christian Kartheus:







