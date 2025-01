Stand: 07.01.2025 09:14 Uhr Flasche mit Backmittel löst Fehlalarm aus in Geesthacht

Ein kleines Fläschchen mit einer Flüssigkeit hat am Montagnachmittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gesorgt. Laut Feuerwehr fand ein Putzteam in einem Wohnhaus bei einer Entrümpelungsaktion eine Flasche mit der Aufschrift "Glycerin". Die Männer vermuteten, dass es sich dabei um den Sprengstoff Nitroglycerin handeln könnte. Sie alarmieren daraufhin die Rettungskräfte. Der hinzugerufene Kampfmittelräumdienst stellte dann fest, dass es sich nur um ein Backmittel handelte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg