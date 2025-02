Stand: 23.02.2025 16:03 Uhr Feuer in Stockelsdorf

In Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer auf ein Einfamilienhaus übergegangen. Laut Feuerwehr ging im Ortsteil Pohnsdorf zunächst ein Wohnmobil in Flammen auf, bevor das Feuer dann auf den Dachstuhl eines Einfamilienhauses übergriff. Dort breitete sich das Feuer in einem Zimmer aus. In dem Wohnmobil explodierte eine Gasflasche. Zwei Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt. Etwa 70 Helfer brachten den Brand unter Kontrolle. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.02.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein