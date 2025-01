Feuer in Halstenbek: Handballverein organisiert Spendenaktion Stand: 02.01.2025 13:49 Uhr Mit der Überschrift "First Aid nach Hausbrand" bittet die Spielgemeinschaft HTS/BW96 Handball um Spenden für zwei Familien. Nach einem Feuer in der Silvesternacht sind ihre Häuser unbewohnbar.

Vereinsmitglieder der Handball-Spielgemeinschaft von Halstenbeker Turnerschaft und Blau-Weiß 96 Schenefeld (beide Kreis Pinneberg), haben nach einem Großbrand in einer Wohnsiedlung eine Spendenaktion gestartet. Knapp 150 Personen haben bereits für zwei betroffene Familien des Feuers gespendet. Nach dem Brand sind die Häuser nur noch teilweise bewohnbar, heißt es von der Feuerwehr.

Betroffener des Feuers ist Co-Trainer im Verein

Die Idee zu der Spendenaktion hatte eine Frau, deren Sohn in der Jugendmannschaft des Vereins Handball spielt. Der Co-Trainer der Mannschaft ist einer der Familienväter, die von dem Brand betroffen sind. Er und seine Familie konnten demnach bereits eine Ferienwohnung beziehen. Für die andere Familie, deren Tochter ebenfalls Vereinsmitglied ist, wird eine Notunterkunft gesucht.

Carport-Brand breitete sich auf Wohngebäude aus

In der Silvesternacht war laut Polizei in zwei Carports ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell auf zwei Doppelhaushälften ausbreitete. Laut Polizei konnte bei einem der beiden Gebäude ein Dachstuhlbrand nicht mehr verhindert werden. Drei Pkw, die in den Carports standen, brannten vollständig aus. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren bei dem Feuer in der Straße Op´n Steenbarg im Einsatz. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Erst im Laufe des Tages soll ein Brandsachverständiger in die Wohnsiedlung kommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg