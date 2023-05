Mehr als 25.000 Euro Spenden nach Großbrand in Flensburg Stand: 17.05.2023 08:42 Uhr Knapp zwei Wochen nach dem Großbrand in der Flensburger Nordstadt sind für die betroffenen Familien Spendengelder in Höhe von mehr als 25.000 Euro zusammengekommen.

Neben privaten Initiativen sammelt auch die evangelische Kirche in Flensburg Geld für die etwa 40 Menschen, die durch den Brand in der Harrisleer Straße am 4. Mai ihr Zuhause verloren haben. "Ich bekomme jeden Morgen eine Abrechnung von unserer Verwaltung geschickt und es ist wirklich fantastisch zu sehen, wie die Hilfsbereitschaft in Flensburg und in der Region da ist. Das ist großartig, das freut mich sehr", sagt Stadtpastor Johannes Ahrens. Mit dem Geld wird laut Ahrens unter anderem die Überführung der verstorbenen Frau ins Ausland finanziert.

Kirche vermittelt zwischen Bewohnern und Stadt

Die Kirche würde außerdem zwischen den Bewohnern des Hauses, Rettungskräften und den Behörden vermitteln. Im Nachgang des Brandes hätte es noch erhebliche Unruhe unter den Bewohnern der Straße mit Frage nach Hergang und Ablauf der Rettungsarbeiten gegeben. "Wir haben uns in der letzten Woche zusammengesetzt mit etwa 50 Personen aus dem Umfeld, aus dem Haus selbst, auch mit der Familie der Getöteten, um noch einmal zu schildern: Was wurde unternommen, was haben wir sozusagen von städtischer Seite versucht, um möglichst viele Leben zu retten", so Ahrens.

Laut Polizei war das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Bislang ist unklar, wie genau das Feuer in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus ausbrach und wie es sich so schnell ausbreiten konnte. Ein rassistisches Motiv schloss die Polizei bereits aus, auch auf Fremdverschulden gebe es derzeit keine Hinweise. Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) sprach von einem Unglück. Bei dem Brand waren ein vierjähriger Junge und seine 70 Jahre alte Großmutter ums Leben gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2023 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg