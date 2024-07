Stand: 09.07.2024 16:18 Uhr Ferienwohnungen in der Lübecker Altstadt bleiben erlaubt

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat im Mai das Verbot der Hansestadt Lübeck, Ferienwohnungen in der Altstadt zu vermieten, als rechtswidrig erklärt. Die Stadt verzichtete nun auf eine Berufung, da keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen. Damit dürfen die 25 betroffenen Vermieter, denen 2019 das Vermieten an Urlauber untersagt worden war, ihre Ferienwohnungen wieder anbieten. Für die Zukunft plant die Stadt jedoch, das Umwidmen von Wohnraum zu Ferienwohnungen in der Altstadt generell zu verbieten, um den Wohnraumschutz zu gewährleisten.

