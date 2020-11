Fehmarnbelttunnel darf nach Leipziger Urteil gebaut werden Stand: 03.11.2020 14:13 Uhr Der umstrittene Fehmarnbelttunnel kann auf deutscher Seite gebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat alle sechs Klagen gegen das deutsch-dänische Milliardenprojekt abgewiesen.

Das Urteil ist rechtskräftig. Der Planfeststellungsbeschluss habe der Überprüfung standgehalten, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier heute bei der Urteilsbegründung in Leipzig. Gegen das von Dänemark vorangetriebene Milliardenprojekt hatten unter anderem der Naturschutzbund NABU, mehrere Fährunternehmen und ein Aktionsbündnis geklagt (Az.: BVerwG 9 A 7.19 u.a.). Sie zweifeln an, dass der Tunnel überhaupt ausreichend genutzt würde und befürchten Umweltauswirkungen, zum Beispiel auf Schweinswale und Riffe in der Meerenge. Die vorgesehenen Auflagen stellten aber sicher, dass weder für die Schifffahrt noch für die Natur große Risiken oder Beeinträchtigungen zu erwarten seien, so das Gericht. So würden Schweinswale zum Beispiel nicht durch Lärm gestört. Gegner hatten vor der Urteilsverkündung in Leipzig gegen den Bau des Tunnels protestiert.

Baurecht in Dänemark seit fünf Jahren

In Dänemark gibt es bereits seit 2015 Baurecht für den Auto- und Eisenbahntunnel. Schleswig-Holsteins Nachbar wird den Tunnel auf eigene Kosten von geschätzt 7,1 Milliarden Euro planen, bauen und betreiben. Die Bauzeit soll insgesamt sechseinhalb Jahre betragen. Nach bisheriger Planung sollte der Tunnel Deutschland und Dänemark voraussichtlich von 2029 an verbinden.

Überraschung für Kläger und Land

Das Urteil des Gerichts kam überraschend. So hatte beispielsweise auch der NABU nicht mehr damit gerechnet, dass das Projekt gekippt wird - aber doch damit, dass in Leipzig Defizite in der Planung bemängelt werden. Selbst Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hatte erklärt, dass den Planern von den Richtern vermutlich "Hausaufgaben" mitgegeben würden. All das ist nicht der Fall.

Schon 2008 Vertrag unterzeichnet

Der geplante 18 Kilometer lange Absenktunnel zwischen Puttgarden auf Fehmarn und Rödby auf Lolland ist eines der größten Verkehrsvorhaben in Europa. 2008 unterzeichneten Deutschland und Dänemark den Staatsvertrag über die feste Fehmarnbeltquerung - ein Jahr und drei Monate später wurde der Vertrag ratifiziert. Die Wirtschaft hofft mit dem Bau auf einen Schub für die regionale Entwicklung.

Außerdem soll der Tunnel die Fahrzeit verkürzen: zwischen Rödby und Puttgarden von 45 Minuten mit der Fähre auf etwa zehn Minuten Fahrt mit dem Auto durch den Tunnel. Reisezüge zwischen Hamburg und Kopenhagen wären laut DB Netz statt mehr als fünf Stunden nur noch knapp drei Stunden unterwegs.

Hinterlandanbindung nicht Teil des Verfahrens

Deutschland muss für die Kosten der Straßen- und Schienenanbindung auf schleswig-holsteinischer Seite in Höhe von 3,5 Milliarden Euro aufkommen. Darin enthalten ist ein Risikopuffer von 1,1 Milliarden Euro. In dem aktuellen Verfahren geht es aber nur um den deutschen Abschnitt des Ostseetunnels. Die deutsche Hinterlandanbindung ist Gegenstand gesonderter Genehmigungsverfahren. Mehrere Gemeinden verlangen einen besseren Lärmschutz.

Vor dem Europäischen Gerichtshof sind weitere Klagen anhängig. Dabei geht es aber um die Staatsgarantien Dänemarks.

VIDEO: Buchholz: Keine größeren Hürden für Bau der Fehmarnbelt-Querung (6 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.11.2020 | 14:00 Uhr