Stand: 26.08.2024 09:49 Uhr Favoriten dominieren Fahrfest des Nordens in Bad Segeberg

Beim Fahrfest des Nordens in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) sind am Wochenende sechs Landesmeister-Titel im Pferdesport vergeben worden. Jürgen Johannsen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg wurde zum zehnten Mal Landesmeister der Pferde-Einspänner. Auch in allen anderen Kategorien siegten laut Veranstalter die Favoriten. Jürgen Johannsen aus Treia (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde zum zehnten Mal Landesmeister der Pferde-Einspänner. Bei den Pony-Einspännern fuhr Lise Halkjär (Dänemark) mit King's Anky zur Goldmedaille. Bei den Zweispännerfahrern siegte Jan Tödt aus Treia mit Lucius und Indian-Rose. Bei den Pony-Vierspännern gewann Peter Heuser aus Gleschendorf (Kreis Ostholstein).

Vor allem am Sonntag zum großen Finale kamen viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Fahrfest fand in diesem Jahr zum 40. Mal statt. Bei dem Turnier treten unter anderem Pferde- und Ponykutschen gegeneinander an. Das Ziel ist es, Hindernisse so schnell wie möglich zu umfahren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport Kreis Segeberg