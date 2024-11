Stand: 28.11.2024 16:31 Uhr Familienfreundliches Arbeitsklima in der Kreisverwaltung Steinburg

Die Steinburger Kreisverwaltung hat für ihr familienfreundliches Arbeitsklima das Zertifikat „audit berufundfamilie“ erhalten. Die Initiative „berufundfamilie Service“ zeichnet Unternehmen oder Institutionen aus, die die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden nach einem gesunden Gleichgewicht zwischen Berufs- und Familienleben berücksichtigen. Bei der Zertifizierung werden unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsorganisation, Personalentwicklung und Serviceangebote für Familien bewertet.

Seit 2023 beschäftigt sich die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben damit, zum Beispiel die Arbeitszeit und den Arbeitsort für die Mitarbeitenden flexibel und familienfreundlich zu gestalten. Auch neue Führungskonzepte in Teilzeit seien in Planung, hieß es dazu aus der Kreisverwaltung. Man wolle damit auch erreichen, die Arbeit in der Verwaltung für aktuelle und künftige Mitarbeitende attraktiver zu gestalten. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird nun jedes Jahr dokumentiert. Die nächste Überprüfung steht dann 2027 an.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg