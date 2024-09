Stand: 13.09.2024 09:23 Uhr "Faire Woche" startet in Flensburg

Am Freitag startet die bundesweite Aktion "Faire Woche" in Flensburg unter dem Motto "Fair. Und kein Grad mehr!". Zum zweiten Mal beteiligt sich die Fördestadt an der Aktion. Ziel ist, über das Thema Fair Trade aufzuklären. Vom 13. bis 27. September können Interessierte am Aktionsprogramm der Stadt teilnehmen. Zu den Veranstaltungen zählen zum Beispiel ein Escape Room zum Thema Umweltverbrechen, eine Kleidertauschparty in der Flensburg Galerie oder ein fünf Kilometer langer Fair-Trade-Lauf.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg