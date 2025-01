FSG-Nobiskrug gerettet: Investoren für beide Werften gefunden Stand: 31.01.2025 09:16 Uhr Die Werften in Flensburg und Rendsburg haben eine Zukunft: Das teilten die vorläufigen Insolvenzverwalter am Freitagmorgen in Flensburg mit. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist vor Ort.

Die Lürssen-Werft aus Bremen wird die Nobiskrug-Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) übernehmen. Das haben die vorläufigen Insolvenzverwalter soeben auf einer Pressekonferenz in Flensburg mitgeteilt.

Die Heinrich Rönner Gruppe, ein familiengeführtes Stahlbauunternehmen aus Bremerhaven mit mehr als 1.700 Mitarbeitern und 19 Standorten, wird demnach neuer Eigentümer der FSG-Werft in Flensburg. Und: "Das derzeit im Bau befindliche Schiff der Searoad-Reederei wird fertiggestellt. Damit ist auch die kurzfristige Beschäftigung gesichert", sagte Insolvenzverwalter Dr. Christoph Morgen. Bis die Kaufverträge unterschrieben seien, würden nun Transfergesellschaften ihren Betrieb aufnehmen. Seit Mitte Dezember haben die vorläufigen Insolvenzverwalter daran gearbeitet, Investoren für die heruntergewirtschaftete Werften zu finden. Weitere Informationen zu den Entwicklungen in Flensburg folgen in Kürze.

