Erster Fall von Geflügelpest in Nutztierhaltung in SH Stand: 05.11.2020 12:39 Uhr In Schleswig-Holstein ist ein unter Wildvögeln grassierender Geflügelpest-Erreger bundesweit erstmals auf Nutztiere übergesprungen. Betroffen ist ein Hühnerhof auf der Hallig Oland.

Um zu verhindern, dass sich die Geflügelpest weiter ausbreitet, sind laut dem Landwirtschaftsministerium alle Hühner in dem kleinen Betrieb gekeult worden. Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts, dem nationalen Referenzlabor, handelt es sich um den deutschlandweit ersten bestätigten Fall von Geflügelpest in einer Nutztierhaltung in diesem Herbst. "Das Wichtigste ist, dass den Anweisungen der zuständigen Veterinärämter in den betroffenen Kreisen jetzt auch Folge geleistet wird," betonte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Mittag. Die Betriebe, die in den Risikogebieten Geflügel halten, sollten nach seinen Worten Aufstallungsmaßnahmen umsetzen. "Das ist der wichtigste Schritt, um ein Übergreifen auf andere Vögel zu vermeiden und es zumindest im Bereich der Wildtierpopulation zu belassen", sagte Albrecht.

"Hoffentlich geht alles gut"

Die Präsidentin der Landwirtschaftskammer, Ute Volquardsen, zeigte sich im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein beunruhigt. "Wir sind selber auch Geflügelhalter und haben Legehennen. Wir sind in großer Sorge und tun alles dafür, dass unser Bestand geschützt wird", sagte Volquardsen. "Wir hoffen natürlich, dass alles gut geht."

In den vergangenen Tagen entdeckten Mitarbeiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) mehr als 1.000 verendete Vögel entlang der Küste am Flutsaum. Ein Sprecher des LKN ging bereits am Mittwoch davon aus, dass die Ursache höchstwahrscheinlich ein Vogelgrippe-Virus ist.

