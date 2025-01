Stand: 08.01.2025 16:45 Uhr Ermittlungen nach Raubüberfall in Molfsee

Die Polizei wertet nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aktuell Aufnahmen einer Überwachungskamera aus. Nach Angaben der Ermittler hatten zwei Unbekannte am Sonntagmorgen die Tankstelle an der Hamburger Landstraße betreten und den 21-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Die maskierten Täter forderten das Bargeld aus der Kasse und Zigaretten. Im Anschluss flohen die beiden Männer. Fahndungen im Umkreis der Tankstellen blieben erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel