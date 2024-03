Stand: 27.03.2024 20:20 Uhr Ermittlungen gegen Möllner Polizisten: Sieben weitere Disziplinarverfahren

Im Rahmen der Ermittlungen gegen einen Polizeibeamten aus Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg), der sich über Jahre hinweg rassistisch und ausländerfeindlich geäußert haben soll, wurden sieben weitere Disziplinarverfahren eingeleitet. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bestätigte die Zahl am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss in Kiel. Zwei der neuen Verfahren laufen unter anderem wegen des Verdachts der Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene. Ein Beamter sei deshalb bereits vorläufig des Dienstes enthoben worden, so Sütterlin-Waack. Der innenpolitische Sprecher der SPD, Niclas Dürbrook, forderte die Landesregierung dazu auf, sofort zu handeln. Solche Zahlen darf es laut Dürbrook in Zukunft nicht mehr geben. Sütterlin-Waack erklärte, dass bereits jetzt bei Auffälligkeiten nachgeschult werde.

