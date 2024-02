Stand: 27.02.2024 10:13 Uhr Elmshorn soll moderne Innenstadt bekommen

Heute Abend soll in Elmshorn (Kreis Pinneberg) der Entwurf für die Gestaltung des Areals am neuen Bahnhof vorgestellt werden. "Es wird ein komplett neues Wohnquartier mit Geschäften und Dienstleistungsunternehmen entstehen", teilte Oberbürgermeister Volker Hatje (parteilos) mit. Laut Investor sollen 200 Wohnungen entstehen. Ein Großteil öffentlich geförderter und damit auch nicht zu teuer in der Miete. Auch das Rathaus, die Knecht'schen Hallen und der Buttermarkt sollen in den kommenden Jahren umgestaltet oder neu bebaut werden.

Einen Haken hat das Projekt aber: Die etwa 80 Jahre alte Blutbuche, die dort auf dem Grundstück steht, wird für das Wohnquartier gefällt. Eine Bürgerinitiative und auch Fridays for Future hatten mit 1.000 Unterschriften versucht das zu verhindern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.02.2024 | 08:30 Uhr