Stand: 14.10.2024 10:18 Uhr Ellerbek: Wett-Tauchen bringt 24.000 Euro für Schwimmbad

Grundschüler können weiterhin ihr Seepferdchen im Schwimmbecken in Ellerbek (Kreis Pinneberg) machen. Dafür haben am Sonntag mehrere Bürgermeister und ihre Stellvertreter bei einem Wett-Tauchen mitgemacht. Pro Meter, die sie getaucht sind, haben Sponsoren 100 Euro gespendet. So sind 24.000 Euro zusammengekommen.

Das gesammelte Geld fließt in die Stiftung "Schwimmen für alle im Lehrschwimmbecken Ellerbek", die im April auf Initiative von Heinz-Martin Timm gegründet wurde. "Es darf nicht am Geld liegen, ob ein Kind schwimmen lernen kann oder nicht. Wir haben hier seit über 50 Jahren die wunderbare Chance, dass Kinder aus den Grundschulen in der Umgebung - also Ellerbek, Bönningstedt, Tangstedt, Hasloh und Rellingen - schwimmen lernen." Jede Woche nutzen das Bad im Schnitt 1.000 Kinder und Erwachsene.

Stiftungsgelder sollen Reparaturkosten übernehmen

Mit den Zinsen der Stiftungsgelder sollen in der Zukunft Reparaturkosten am Lehrschwimmbecken bezahlt werden. Der Plan von Heinz-Martin Timm ist, der auch im Rat der Gemeinde Ellerbek ist, dass bis Ende des Jahres insgesamt 100.000 Euro Stiftungsgelder zusammenkommen. Mit den Einnahmen vom Wochenende sind es derzeit rund 64.000 Euro.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg