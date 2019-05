Stand: 06.05.2019 08:28 Uhr

Elf Millionen Jahre alter Riesenhai entdeckt

Wirbel, Zähne und Skelettreste: All das hat ein Grabungsteam in einer Ton- und Kiesgrube in Groß Pampau (Kreis Herzogtum Lauenburg) entdeckt. Diese Überbleibsel sind elf Millionen Jahre alt und gehören zu einem Riesenhai. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Lübecker Museums für Natur und Umwelt freuen sich riesig über diesen neuen, seltenen Fund. Bei dem etwa zehn Meter langen Tier handele es sich vermutlich um ein Exemplar der Art Cetorhinus maximus, sagte Grabungsleiter Gerhard Höpfner.

Ein Wirbel von 18 Zentimetern Durchmesser

Gefunden wurden ein Wirbel mit einem Durchmesser von 18 Zentimetern, eine Reihe sogenannter Reusenzähne aus den Kiemenbögen des Hais sowie Reste vom Knorpelskelett. "In dieser Knorpelmasse haben wir auch etwa 1.000 Zähne von Dornhaien und anderen Haien gefunden, die sich vermutlich an dem Kadaver gütlich getan haben", sagte Höpfner.

Prähistorischer Hai in Groß Pampau entdeckt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.05.2019 09:00 Uhr Autor/in: Hauke Bülow Hobbyforscher haben erstmals die Skelettreste eines Riesenhais entdeckt. Das etwa zehn Meter lange Tier hat vor elf Millionen Jahren gelebt. In Groß Pampau ist die Freude groß.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schlie will Landesmuseum

Der Sensationsfund wurde am Sonntag Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) vorgestellt. Schlie sagte, er wolle sich für ein Landesmuseum für Klima, Umwelt und Ökologie einsetzen. Hier könnte dann auch der Fund aus Groß Pampau gezeigt werden. In der Kiesgrube entdecken Hobbyforscher immer wieder Skelette von Walen, Robben und anderen Meerestieren. Ein Skelett von einem Riesenhai war noch nie darunter. Dass diese Funde ausgerechnet in Groß Pampau auftauchen, liegt an einer geologische Besonderheit: Der ehemalige Meeresboden der Ur-Nordsee liegt hier nur wenige Meter unter der Erdoberfläche. Der Schlick des Urzeit-Meeres hat die Fundstücke bis heute konserviert.

Weitere Informationen Nach Sensationsfund: Walskelett fast komplett Am Sonnabend hat ein Ausgrabungsteam in Groß Pampau das Skelett eines Ur-Wals präsentiert. Im Oktober hatte ein Hobby-Archäologe ein erstes Knochenteil entdeckt. mehr Fossil eines Urwals in Groß Pampau freigelegt Etwa 15 Meter lang und schätzungsweise elf Millionen Jahre alt: Ein Hobby-Forscher hat in Groß Pampau Skelettteile eines Urwales entdeckt. Die werden jetzt freigelegt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2019 | 09:00 Uhr