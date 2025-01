Stand: 10.01.2025 09:27 Uhr Eisbaden in Flensburg sammelt Spenden für Bedürftige

Am Sonntag lädt die Gruppe "Eisbademeisters Flensburg" zum Eisbaden im Ostseebad Flensburg ein. Für jeden Teilnehmer, der in die etwa vier Grad kalte Ostsee springt, spendet ein Sponsor 30 Euro. Die Aktion unterstützt den Verein Fördehilfe, der sich um Bedürftige und Obdachlose in Flensburg kümmert. Initiator Martin Bergholz erklärt, dass Sponsoren individuell Beträge pro Teilnehmer oder Pauschalsummen spenden können. Der Startschuss fällt um 13 Uhr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg