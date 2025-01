Stand: 09.01.2025 09:35 Uhr Einige Gemeinden in Südholstein suchen noch Wahlhelfer

In vielen Gemeinden in Südholstein sind die meisten Ämter zuversichtlich, für die Bundestagswahl am 23. Februar ausreichend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu haben. Das ist das Ergebnis einer Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und Bargteheide (Kreis Stormarn) sind beispielsweise bereits alle Stellen besetzt. In Bad Segeberg und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) sind noch Plätze frei. Besonders viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden aktuell noch Quickborn (Kreis Pinneberg) und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gesucht. Dort fehlen noch jeweils rund 50 Freiwillige. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erhalten eine kleine finanzielle Entschädigung für ihren Einsatz. Einige Gemeinden stellen auch Verpflegung wie belegte Brötchen zur Verfügung.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2025 | 08:30 Uhr