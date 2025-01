Stand: 30.01.2025 09:34 Uhr Eine der ältesten Deutschen: Großhansdorferin feiert 112. Geburtstag

Ottilie Reimers aus Großhansdorf (Kreis Stormarn) wird am Donnerstag 112 Jahre alt und ist damit eine der ältesten Frauen Deutschlands. Der PR-Agentur life PR zufolge ist die Frau gut eineinhalb Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, am 30. Januar 1913, in Hamburg-Eilbek geboren. Sie lebte dann einige Jahre in Österreich und Niedersachsen, bevor sie 2019 im Alter von 106 Jahren in eine Seniorenwohnanlage nach Großhansdorf zog.

