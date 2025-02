Stand: 11.02.2025 09:17 Uhr Einbruch in Kieler Tankstelle: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle an der Bundesstraße 76 im Kieler Stadtteil Gaarden-Süd sucht die Polizei Zeugen. Drei unbekannte Täter waren nach Angaben der Beamten in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Sonnabend gegen 0.30 Uhr in das Gebäude eingedrungen und brachen dort einen Tresor aus einer Wand. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Tresor in Richtung Schwentinental (Kreis Plön). Die Polizei beschreibt die mutmaßlichen Täter als männlich. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und hätten Masken getragen. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter 0431 160 3333 bei der Polizei zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel