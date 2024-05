Stand: 01.05.2024 13:50 Uhr Ein Viertel der Metall- und Elektroindustrie in SH unzufrieden

Die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie hat davor gewarnt, dass der Standort Deutschland an Attraktivität verliert. Bei der Frühjahrskonjunktur-Umfrage gab jedes fünfte Unternehmen an, künftig ganz oder teilweise im Ausland zu produzieren. 70 Prozent klagen demnach über zu hohe Energiepreise und zuviel Bürokratie. Betroffen seien vor allem der Autobau, der Luft- und Raumfahrzeugbau sowie Gießereien. Auch 25 Prozent der Unternehmen in Schleswig-Holstein beurteilen ihre Geschäftslage demnach derzeit als schlecht oder unbefriedigend.

