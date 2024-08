Stand: 14.08.2024 11:32 Uhr Ein Toter nach Badeunfällen in Güster und Bosau

In Schleswig-Holstein hat es am Dienstag zwei Badeunfälle gegeben. In Bosau im Kreis Ostholstein ist am Dienstagabend ein 35 Jahre alter Mann im Großen Plöner See ertrunken. Laut Rettungsleitstelle hatten Passanten gesehen, wie er im See unterging. Sie alarmierten sofort den Rettungsdienst. Der Mann war offenbar auf dem Weg zu einer Badeplattform im See. Feuerwehrboote und die DLRG konnten ihn bei der Rettungsaktion nicht sofort finden. Erst nach anderthalb Stunden konnten Taucher die Leiche bergen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Auch in Güster im Kreis Herzogtum-Lauenburg waren die Rettungskräfte alarmiert worden. Dort stand am Seeufer ein leerer Rollstuhl mit Badesachen. Die Einsatzkräfte konnten die Person im Wasser finden, sie schaffte es aber selbst aus dem Wasser zu kommen.

