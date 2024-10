Stand: 11.10.2024 09:28 Uhr Ehrenamt Messe in Lübeck: Über 120 Vereine stellen sich vor

Am Sonntag findet die Ehrenamt Messe in der Musik- und Kongresshalle Lübeck statt. Mit über 120 teilnehmenden Vereinen bietet die Veranstaltung Einblicke in verschiedene Ehrenämter - sei es in den Bereichen Schule, Pflege oder Freizeit. Besucher können unter anderem eine Floßfahrt auf der Trave unternehmen, Feuerwehrfahrzeuge bestaunen oder Tiere aus dem Tierheim kennenlernen, berichtet Melanie Wienicke vom ePunkt Lübeck. Die Messe richtet sich an alle, die mehr über das Ehrenamt erfahren oder selbst aktiv werden möchten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck