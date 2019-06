Stand: 06.06.2019 05:00 Uhr

Eckernförde: Sportsoldaten liefern in fünf Disziplinen ab

von Maja Bahtijarevic

Mit dem Start springt Emilia Klatt ins Wasser und taucht ab. Die junge Eckernförderin kennt das Becken des Kieler Sportforums sehr gut - als Leistungsschwimmerin hat sie hier viel Zeit verbracht. Sekunde um Sekunde vergeht, Klatt bleibt unten. Die Zuschauer am Beckenrand suchen nach ihrem verschwommenen Umriss, manche Blicke verharren am Ende der Bahn, um die Flossen der 18-Jährigen bei der Wende gegen die Fliesen klatschen zu sehen - doch es bleibt ruhig.

"Sie taucht nicht auf", sagt einer der vielen Soldaten, die vom Beckenrand zugucken. "Sie wendet unten und ist gleich wieder dort hinten." Er deutet mit dem Kopf dorthin, wo Klatt reingesprungen war - und fast im gleichen Moment schiebt sich ihre schwarze Badekappe mit deutscher Flagge an die Wasseroberfläche. Die junge Frau schwimmt als Teil der Frauenmannschaft der Deutschen Marine beim 10. Open European Cup 2019 im maritimen Fünfkampf. Neben ihr messen sich knapp 50 weitere Sportler aus Deutschland, China, Polen, Schweden, Finnland und Dänemark.

Erster Wettkampf bei der Marine

Hindernislauf, Lebensrettungsschwimmen, Seemannschaftswettbewerb, amphibischer Geländelauf und Hindernisschwimmen sind die Disziplinen des Mehrkampfes. Auf den 100 Metern, die Klatt hier auf der Hindernisbahn schwimmt, muss sie unter einem Netz durchtauchen, über eine Rolle klettern und unter Wasser an einer Wand einen kleinen Verschluss öffnen - alles Aufgaben, die Soldatentätigkeiten gleichen sollen. Es ist Klatts erster Wettkampf, den sie als Freiwillige Wehrdienstleistende (FWDL) bei der Marine antritt. Trainer Matthias Wesemann, selbst mehrmaliger Weltmeister im Fünfkampf, hat faire Ansprüche an seinen jungen Schützling. "Erst mal ist es wichtig, dass Emilia alles fehlerfrei macht", sagt er, "dann können wir uns steigern. Wenn sie 53 Sekunden schafft, ist das top."

Siegertreppchen im Hindernisschwimmen

Klatt ist auf der letzten Bahn, sie schwimmt ihre Schlussetappe. Die roten Digitalziffern auf der großen Zeittafel rasen - und bleiben dann ruckartig stehen: 50.48 Sekunden. Es ist ein Ergebnis, über das sich Trainer und Sportlerin sichtlich freuen: "Ich bin mit der Zeit für das erste Mal sehr, sehr zufrieden", sagt Klatt, während sie wegen der Anstrengung noch um Atem ringt. "Es ist zwei oder anderthalb Sekunden über dem Weltrekord - ich denke, Flossenschwimmen ist die Disziplin von allen fünf, die mir am meisten liegt", fügt sie an und lacht. Mit ihrem Ergebnis landet sie auf dem Siegertreppchen: Platz zwei. "Ich kenne das Wasser", sagt Klatt, "und das macht schon was aus, wenn Du Leistung auf bekannten Feld abrufen kannst."

Statt FSJ Freiwilligendienst bei der Marine

Nach dem Abi im vergangenen Jahr hatte die Eckernförderin überlegt, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu machen - doch eigentlich habe sie vom Leistungssport geträumt, verrät sie. "Ich habe von einem Bekannten erfahren, dass ich auch bei der Bundeswehr Sport machen kann", erzählt die junge Frau. "Ich komme aus dem Leistungssport und habe eine neue Herausforderung gesucht." Und die fand sie bei der Marine. Fünf Mal die Woche hat sie Training, von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr mit jeweils zwei bis drei Trainingseinheiten am Tag - ein strammer Plan. "Zwischendrin trainieren wir dann selbst, zum Beispiel Laufen oder Rudern." Trotz des intensiven Trainings spürt die junge Sportlerin den Mehrkampf in den Muskeln. "Ich hab dicke Arme vom Rudern beim Seemannschaftswettbewerb", erzählt sie und lacht, "und vom Hindernislauf hatte ich dicke Beine."

Dass sie am maritimen Fünfkampf teilnehmen kann, wäre in den vergangenen drei Jahren nicht gegangen: Wegen Mangel an Nachwuchs gab es in dieser Zeit keine Frauenmannschaft. Eine Soldatin gab es - und die Voraussetzung für eine Mannschaft sind zwei Teammitglieder. Jetzt sind sie zu dritt.

Wer Leistung zeigt, darf bleiben

Auf klassische Art und Weise musste sich Klatt für ihren Sport bei der Bundeswehr nicht verpflichten. Die Sportler kommen in der Regel als FWDL für vorerst maximal 23 Monate zum Bund. "Mancher Körper resigniert bei dem Training", weiß Klatt, "und da will sich der Trainer erst einmal angucken, wie das läuft." Bis nächstes Jahr im Juli sei sie sicher im Team. Danach könnte sie jährlich als Zeitsoldatin bleiben - unter Bedingungen. "Wenn ich die Leistung zeige, kann ich verlängern", sagt sie. Wenn nicht, könne sie aussortiert werden, fügt sie hinzu und zuckt mit den Achseln. "Die Bundeswehr investiert ja in die Sportler, und kann dann entscheiden, wer bleibt."

Die Weltmeisterschaft in China fest im Blick

Ihre Entscheidung, zum Bund gekommen zu sein, bereut Klatt nicht. "Ich verdiene mit Sport mein Geld, das ist für mich ein Privileg." Seit September ist Klatt Teil des Teams, hat eine auf Spitzensportler zugeschnittene Grundausbildung gemacht. Danach hat sie angefangen, intensiv zu trainieren - die Weltmeisterschaft im chinesischen Wuhan im Oktober fest im Blick. Wenn sie darüber redet, werden ihre Augen groß. "Wuhan ist unser militärisches Olympia." Nach dem Wettkampf in Kiel wird sich die junge Sportlerin noch in Finnland und Spanien bewähren müssen, bevor sie weiß, ob sie nach China mitfahren kann. Bis dahin steht noch viel Training auf dem Plan.

