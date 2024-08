Stand: 10.08.2024 12:40 Uhr E-Rezept: Apothekerverband sieht noch Probleme

Zum Jahresbeginn ist das neue E-Rezept eingeführt worden. Zum Start gab es einige Probleme mit fehlender Software-Ausstattung der Arztpraxen. Inzwischen müssten alle Praxen im Land allerdings über die notwendigen IT-Programme verfügen, so ein Sprecher des Hausärzteverbandes. Der Apothekerverband Schleswig-Holstein sieht allerdings noch Probleme: Vielen Kunden müsse das Verfahren zeitaufwendig erklärt werden, und auch technische Probleme würden Zeit kosten.

Digitale Abläufe noch nicht eindeutig geklärt

Ein Sprecher des Apothekerverbandes meint, dass es noch immer vorkommt, dass die Medikamente nicht herausgegeben werden können, weil in der Arztpraxis noch ein letztes digitales Okay vom Arzt aussteht. Es sei noch immer nicht genau geregelt, wann genau die Mediziner das gemacht haben müssen. Häufig müssen Patienten dann noch ein zweites Mal in die Apotheke gehen.

Archiv 3 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.08.2024 | 12:00 Uhr