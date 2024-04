Stand: 23.04.2024 10:30 Uhr Drei mutmaßliche Einbrecher in Timmendorfer Strand festgenommen

Die Polizei hat drei mutmaßliche Einbrecher in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) auf frischer Tat ertappt. Bewohner eines Wohnhauses hatten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Polizei alarmiert. Während die mutmaßlichen Diebe laut Polizei im unteren Teil des Hauses am Werk waren, schlossen sich die insgesamt vier Bewohner im oberen Teil ein und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Haus. Alle drei Tatverdächtigen konnten festgenommen werden.

