Stand: 19.06.2024 10:14 Uhr Digitalbranche trifft sich in Lübeck

In der Lübecker Kulturwerft treffen sich Vertreterinnen und Vertreter von Firmen und aus der Digitalbranche auf dem "IT4B Digital Summit". Das ist Schleswig-Holsteins größte IT-Messe. Laut Organisator Christian Wegner von der Industrie- und Handelskammer Lübeck sind in diesem Jahr erneut 60 Aussteller dabei. Themen seien digitales Marketing, Cyber-Security und auch die Digitalisierung. Die Veranstalter erwarten etwa 1.000 Besucher. Karten können an der Tageskasse für 20 Euro gekauft werden.

