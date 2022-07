Demo auf Sylt gegen verschwenderischen Luxus Stand: 16.07.2022 16:24 Uhr In Westerland auf Sylt haben sich nach Polizeiangaben rund 400 Demonstrationsteilnehmer versammelt. Das linke Bündnis "Wer hat, der gibt" hat zu einer sogenannten Klassenfahrt nach Sylt aufgerufen.

Damit wollen sie eine Forderung nach einer Umverteilung von Reichtum bekräftigen. "Auf Sylt bejubeln sich Reiche für Leistungen, die sie nicht erbracht haben, und vererben Geld, das sie nicht verdient haben", heißt es in dem im Internet veröffentlichten Aufruf. An der Demo beteiligt sich auch die Flensburger Ortsgruppe von Fridays for Future.

Der Zug der Demonstranten war gegen 14.30 Uhr mit etwa einstündiger Verspätung gestartet. Die Polizei war in sichtbarer Präsenz auf der Insel vertreten. Die Menschen starteten Richtung Kampen, um am Abend dann vor dem Westerländer Rathaus eine Kundgebung abzuhalten.

