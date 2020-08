Stand: 26.08.2020 18:15 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Color Line unterbricht Fahrten zwischen Kiel und Oslo

Die norwegische Reederei Color Line unterbricht von Freitag an erneut den regelmäßigen Fährbetrieb zwischen Kiel und Oslo. Hintergrund ist laut Reederei eine Empfehlung des norwegischen Gesundheitsamtes. Das hat der Regierung in Oslo empfohlen, für Reisende aus Deutschland eine Quarantänepflicht von zehn Tagen einzuführen. Die Behörde begründet das mit den in Deutschland steigenden Corona-Infektionszahlen.

Kostenlose Umbuchung oder Erstattung

Norwegen hat für die Kategorisierung ein Ampelsystem etabliert. Laut Gesundheitsamt muss Deutschland auf die Warnstufe Rot gesetzt werden. Für die Reederei reichte diese Aussage aus, um zu entscheiden, dass die Fährfahrten erst einmal eingestellt werden. Offenbar erwartet sie, dass die norwegische Regierung der Empfehlung kurzfristig folgt. Wer eine Reise mit den Schiffen gebucht hat, kann kostenlos auf einen späteren Zeitpunkt umbuchen oder bekommt die Reisen erstattet.

Fährverkehr über Dänemark geht weiter

Die Schiffe "Color Magic" und "Color Fantasy" werden laut Reederei weiterhin regelmäßig in Kiel zu sehen sein. Sie fahren ab Oslo allerdings ausschließlich als Ostsee-Kreuzfahrt für Norweger ohne Landgang. Wie lange die Unterbrechung dauert, steht noch nicht fest. Der Fährverkehr von und nach Norwegen wird mit der Superspeed-Verbindung zwischen dem dänischen Hirtshals und den norwegischen Häfen Kristiansand und Larvik bedient. Die Reederei hatte erst Mitte Juli nach rund viermonatiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie wieder deutsche Passagiere für ihre Fahrten zwischen Oslo und Kiel an Bord genommen.

