"World Cleanup Day": Hier wird in SH aufgeräumt

Plastikmüll im Meer, Zigaretten auf Spielplätzen, Dosen auf den Straßen - überall befindet sich Müll und stellt sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit von Menschen und Tieren ein großes Problem dar. Sogenannte Cleanup-Aktionen wollen dagegen vorgehen.

Die größte Bürgerbewegung zur Beseitigung von Umweltverschmutzungen, der "World Cleanup Day", findet am 16. September statt. In diesem Zusammenhang ruft auch die US Umweltorganisation Ocean Conservancy seit rund 30 Jahren zur größten freiwilligen Meeresschutzaktion auf - dem "International Coastal Day". Im vergangenen Jahr sammelten dabei 800.000 Menschen weltweit mehr als 8.000 Tonnen Müll ein - von Stränden, aus dem Meer, aus Flüssen und Seen.

Sammelaktionen an Nord- und Ostsee

Auch an der Nord- und Ostseeküste wird es in diesem Jahr wieder hunderte Sammelaktionen geben. Jeder kann mitmachen. Alle freiwilligen Helferinnen und Helfer sollten festes Schuhwerk tragen und geeignete Handschuhe zum eigenen Schutz mitbringen. Wer die Initiative "Meer ohne Plastik" in Schleswig-Holstein unterstützten will, kann sich an folgenden Sammelaktionen beteiligen:

Meldorf: Busparkplatz bei Stulle & Pulle von 10 - 12 Uhr & Meldorfer Hafen von 10 - 14 Uhr

Kiel-Wellingdorf/Dietrichsdorf: Höhe Schönbergerstr. 14 um 13.45 Uhr

St. Peter-Ording: Tourismus-Zentrale um 11 Uhr

Sylt: Weststrandstr. 333G von 10.30 - 13 Uhr

Travemünde: Travemünder Brodten, Parkplatz Möwenstein von 11 - 14 Uhr

Waabs: DLRG Strand von 10 - 12.30 Uhr

Auch Städte und Gemeinden werden von Müll befreit

Auch abseits der Strände werden in einigen Städten und Dörfern öffentliche Müllsammelaktionen stattfinden, bei bei denen unterstützt werden kann.

Ahrensburg: Nordparkplatz Beimoorwald von 11 - 14 Uhr

Altenholz: Parkplatz vor dem Friedhof von 10 - 13 Uhr

Brunsbüttel: Feuerwache Nord von 10 - 13 Uhr

Flensburg: Gasthaus Marienhölzung von 11 - 15 Uhr

Flintbek: Parkplatz am Rathaus von 14 - 16 Uhr

Garding: Graureiherweg am Sportplatz von 10 - 12 Uhr

Glinde: Glinder Markt von 14 - 16.30 Uhr

Itzehoe: Parkplatz Malzmüllerwiesen von 10 - 12 Uhr

Kiel: Kleiner Kiel/Hiroshimapark von 14 - 16 Uhr

Lentföhrden: Gemeindezentrum Lentföhrden von 10 - 13 Uhr

Lübeck: Stadtteilpark Wiesental von 11 - 13 Uhr

Neumünster: Großflecken von 11 - 14 Uhr

Süsel: Sealion Adventure Park Süsel von 16 - 19 Uhr

Tornesch: Spielplatz Strucksche Koppel von 10 - 12 Uhr

