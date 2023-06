World Ocean Day in Kiel: Konzerte, Kultur und Müll sammeln Stand: 08.06.2023 15:19 Uhr Am 8. Juni findet jedes Jahr weltweit der "World Ocean Day" statt. Die Stadt Kiel nutzt den Tag, um als selbsternannte "Meeresschutzstadt" an der Kiellinie ein buntes Programm, aber auch zahlreiche Informationen rund um den Schutz der Meere anzubieten.

Ziel der Veranstaltung ist es laut der Stadt Kiel und Ocean Summit, die Faszination für das Meer erfahrbar und erlebbar zu machen. Dazu sei jedes Alter willkommen, auch Vorwissen brauche man nicht. Mehrere Institutionen sind auf der Kiellinie vertreten. So ist zum Beispiel die Organisation "Sea Shepherd" mit einem Infostand und einem Vortrag dabei. Das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ist noch bis 18 Uhr kostenfrei geöffnet. Auch die Kieler Abfallwirtschaft Kiel (ABK) ist vor Ort und klärt auf, wie jeder Abfall vermeiden kann.

Kostenlose Kulturangebote

Die Veranstaltung bietet auch kulturelle Angebote. So gibt es auf dem Kulturschiff Freedom eine Comic-Ausstellung mit dem Titel "Möwen Müll und Meerjungfrauen". Am Nachmittag gibt es mehrere Konzerte, unter anderem von "Leo in the Lioncage" und "Raketen Erna". Am Abend gibt es im Meereskino den Film "Sturmfahrt" zu sehen.

Auf dem SUP Müll einsammeln

Am Ocean Day soll auch Müll aus der Förde gesammelt werden. Deswegen treffen sich am Nachmittag Freiwillige unter der Gablenzbrücke, um von dort aus eine Müllsammelaktion durchzuführen. Ziel ist es, das Hafenbecken zu säubern - auf dem eigenen SUP. Außerdem gibt es weitere Workshop-Angebote, um sich zum Beispiel ein Armband aus sogenannten "Geisternetzen" zu erstellen.

