Stand: 09.01.2025 15:38 Uhr CDU in Kiel stellt Stadtbahn-Pläne infrage

Die Kieler CDU will im März nicht für eine weitere Planung der Stadtbahn in Kiel stimmen. Beim Kreisparteitag äußerte die Fraktion finanzielle Bedenken. CDU-Ratsvorsitzender Carsten Rockstein befürchtet, dass wichtige Investitionen, etwa in Schulen und Kitas, gefährdet wären. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) entgegnete, das Projekt werde nur umgesetzt, wenn es solide finanziert sei. Im März soll zunächst über die Fortsetzung der Planungen entschieden werden. Ein endgültiges Urteil falle 2028, wenn der Bund über eine Förderung entscheidet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel