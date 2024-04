Stand: 18.04.2024 10:15 Uhr Busanbindung zum Fähranleger Brunsbüttel doch schon ab Mai

Die Busverbindung zum Fähranleger in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und damit zum Helgoland-Katamaran wird eher aufgenommen als geplant. Bereits von Mai an können Fahrgäste auch mit dem ÖPNV zur Helgoland-Fähre kommen, teilt der Kreis mit. Eigentlich sollten die Busse den Anleger erst ab Herbst anfahren. Nun fahren die Busse von DB Regio Bus ab dem 8. Mai zum Anleger und sind um 10 Uhr dort. Der Katamaran Halunder Jet legt immer mittwochs, freitags und sonntags jeweils um 10.45 Uhr in Richtung Helgoland ab. Die FRS Helgoline hatte ihr neues Angebot mit der Verbindung Brunsbüttel - Helgoland im April gestartet.

