In Norderstedt ist am Mittwochmorgen ein Linienbus in der Rathausallee auf ein stehendes Müllfahrzeug aufgefahren. Dabei wurde laut Polizei eine 60-jährige Mitarbeiterin des Entsorgungsunternehmens, die zwischen Bus und Müllfahrzeug stand, schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Der 35-jährige Busfahrer erlitt einen Schock. Fahrgäste oder andere Mitarbeiter der Müllabfuhr wurden nicht verletzt.

Polizei geht von fünfstelligem Sachschaden aus

Der Linienbus wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich liegen wird. Die Norderstedter Rathausallee war für drei Stunden in Richtung Norderstedt Mitte gesperrt.

