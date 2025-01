Stand: 24.01.2025 09:22 Uhr Bundeswehr-Übung "Eiswolf" startet

Rund 170 Reservisten aus sechs europäischen Ländern proben in Dithmarschen den Ernstfall. Bei der jährlichen Übung "Eiswolf" des Reservistenverbandes der Bundeswehr und des Landeskommandos haben sie einen 60 Kilometer langen Marsch mit einigen Hindernissen zu bewältigen: Feinde abwehren, Gewässer überqueren, Räume mit Nachtsichtgeräten untersuchen. Dass die Zeiten weltweit und in Europa unsicherer geworden sind, merkt Oberstleutnant Siegmar Schlubat vom Landeskommando nach eigener Aussage auch am wachsenden Zuspruch für die Übung.

