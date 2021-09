Bundestagswahl in SH gestartet: Wahlbeteiligung etwas höher als 2017 Stand: 26.09.2021 12:12 Uhr In Schleswig-Holstein sind so viele Menschen wie noch nie bei einer Bundestagswahl wahlberechtigt: 2,276 Millionen – das sind 14.000 mehr als 2017.

Die Bundestagswahl in Schleswig-Holstein hat begonnen. Schleswig-Holsteins Landeswahlleiter Tilo von Riegen sagte NDR Schleswig-Holstein am Vormittag, nach ersten Hochrechnungen von 11 Uhr läge die Wahlbeteiligung bei 23,8 Prozent. Das sei etwas mehr als bei der Wahl 2017. Die etwas höhere Zahl läge allerdings auch an der Umstellung des Verfahrens. Rechne man die Briefwähler mit ein, läge die Wahlbeteiligung bei 46,2 Prozent.

Keine 3G-Regel in Wahllokalen

Die Wahllokale im Land haben noch bis 18 Uhr geöffnet. Dort gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot. Bei Bedarf liegen dort auch Masken bereit. Die sogenannte 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) greift dort nicht. Die Wahlhelfer müssen sie jedoch einhalten.

Wahlleiter: "Wer nicht wählt, lässt andere über sich entscheiden"

Das Wahlrecht sei das höchste Gut in der Demokratie und sollte von allen wertgeschätzt werden, sagte Landeswahlleiter Tilo von Riegen kurz vor der Wahl. "Gehen Sie am Sonntag zur Wahl", appellierte er. "Wer nicht wählt, lässt andere über sich entscheiden."

Elf Wahlkreise mit insgesamt 119 Direktkandidaten

In Schleswig-Holstein stehen 21 Parteien auf der Liste zur Wahl - neun mehr als 2017. In den elf Wahlkreisen stehen insgesamt 119 Direktkandidaten zur Wahl. 271 Kandidaten bewerben sich um ein Mandat in Berlin. Jüngste Bewerber für einen Sitz im Bundestag sind die 18 Jahre alten Schülerinnen Joy-Phyllis Kaletsch und Patricia Soares (beide Die Partei) sowie Chantal Angelika Jehle (SSW). Für die DKP tritt der älteste Bewerber an: Friedrich Gentzsch aus Bargteheide wurde 1938 geboren.

26 Abgeordnete aus SH derzeit in Berlin

Derzeit sitzen aus Schleswig-Holstein 26 Abgeordnete im Bundestag. Die CDU stellt zehn Abgeordnete, die SPD sechs, Grüne und FDP jeweils drei, die Linke zwei und die AfD einen. Hinzu kommt ein fraktionsloser Abgeordneter.

Bürgerentscheide und Wahlen von neuen Verwaltungschefs

Außerdem gibt es in vier Gemeinden eine weitere Wahl. In Glückstadt (Kreis Steinburg), Kappeln (Schleswig-Flensburg), Lensahn (Ostholstein) und Ahrensburg (Stormarn) wählen die Menschen parallel Bürgermeister. Bei der Auszählung haben dort aber die Ergebnisse zur Bundestagswahl jedoch Vorrang.

In sechs schleswig-holsteinischen Gemeinden stimmen die Bürgerinnen und Bürger heute auch über geplante Vorhaben vor ihrer Haustür ab. So stehen sechs Bürgerentscheide an - in Oldenswort und Osterhever (beide Kreis Nordfriesland), in Geschendorf (Kreis Segeberg), in Fleckeby und Dänisch-Nienhof (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie in in Steinburgs Kreisstadt Itzehoe.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl gibt es am Abend auf NDR Schleswig-Holstein in einer Sondersendung ab 18 Uhr.

