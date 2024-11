Stand: 01.11.2024 10:17 Uhr Bugenhagenmedaille: Nordkirche zeichnet zwei Ehrenamtler aus

Die evangelische Nordkirche wird die Bugenhagenmedaille an Broder Feddersen und Brigitte Braasch verleihen. Broder Feddersen ist laut Nordkirche seit 1996 ehrenamtlich in der Kirchengemeinde Mustin (Kreis Herzogtum Lauenburg) engagiert. Brigitte Braasch engagiert sich demnach seit rund 45 Jahren im Kirchengemeinderat der Gemeinde St. Lorenz in Lübeck-Travemünde. Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, wird die Bugenhagenmedaille am Sonntag bei einem Festgottesdienst in der St. Petri-Kirche in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) überreichen. Die Bugenhagenmedaille ist die höchste Auszeichnung der Nordkirche für ehrenamtliches Engagement.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck