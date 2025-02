Büsum: Feuerwehr bei Großbrand in Ferienanlage im Einsatz Stand: 19.02.2025 08:09 Uhr In Büsum brennt seit dem frühen Morgen ein Mehrfamilienhaus mit Ferienwohnungen im Rosengrund. 150 Einsatzkräfte sind vor Ort. Eine Bewohnerin wird laut Feuerwehr vermisst.

In der Wohnung der Vermissten in Büsum im Kreis Dithmarschen war der Brand nach Angaben der Feuerwehr ausgebrochen. Inzwischen hat sich das Feuer auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet. Die Feuerwehr ist unter anderem mit zwei Drehleitern im Einsatz und schneidet das Dach an verschiedenen Stellen auf, um gezielt Wasser einzuleiten.

Suche nach vermisster Frau schwierig

Das Gebäude mit insgesamt zehn Wohnungen ist laut einem NDR-Reporter vor Ort sehr verschachtelt. Ins Gebäude selbst können die Einsatzkräfte noch nicht hinein, um noch der vermissten Frau zu suchen. Wehrführer Dennis Scheffler sagte, er befürchte, dass sie es nicht nach draußen geschafft habe.

Erschwerend bei dem Einsatz im Rosengrund kommen die aktuellen Minustemperaturen hinzu. An der Einsatzstelle ist es durch das Löschwasser extrem glatt. Anwohnende sollen wegen des starken Rauchs außerdem Fenster und Türen geschlossen halten und Klimaanlagen ausschalten.

