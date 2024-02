Stand: 29.02.2024 16:48 Uhr Bürgermeister von St. Peter-Ording gibt sein Amt ab

Jürgen Ritter (parteilos) hat am Donnerstag seinen letzten Tag als Bürgermeister von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) verbracht. Vor drei Monaten hatte er offiziell bei der Gemeinde und dem Amt Eiderstedt seinen vorzeitigen Rücktritt eingereicht. Er habe sich zu diesem Schritt entschlossen, weil er von der Gemeindevertretung nicht genügend Rückendeckung für die vor ihm liegenden Herausforderungen bekommen habe, so Ritter. Am 9. Juni wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Bis zu dessen Amtsantritt leitet der stellvertretende Bürgermeister Peter Arndt (SPD) die Gemeinde.

