Stand: 25.04.2024 08:31 Uhr Brokstedt-Prozess: Gutachten zu Schuldfähigkeit des Angeklagten

Heute findet am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) einer der wichtigsten Termine im Mordprozess um den tödlichen Messerangriff von Brokstedt statt. Laut Landgericht soll heute das psychiatrische Gutachten über den mutmaßlichen Täter vorgestellt werden. Es dürfte Hinweise darauf gegeben, ob der Angeklagte bei der Tat schuldfähig war oder nicht.

An den vergangenen Prozesstagen hatten Psychologen und Psychiater, die den Angeklagten Ibrahim A. in seiner Zeit im Untersuchungsgefängnis behandelt hatten, ausgesagt. Heute soll nun der psychiatrische Sachverständige sein Gutachten vorlegen. Er hatte den gesamten Prozess gegen Ibrahim A. im Gericht verfolgt. Der mutmaßliche Täter soll zwei Menschen in einem Regionalzug erstochen und mehrere Menschen verletzt haben.

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg