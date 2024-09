Stand: 16.09.2024 15:18 Uhr Brandserie in Flensburg

Am vergangenen Sonnabend hat es morgens eine Brandserie in Flensburg gegeben. Laut Polizei brannte es gegen Viertel nach fünf im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Husumer Straße. Die Anwohner konnten das Haus verlassen, verletzt wurde niemand. Zur selben Zeit brannten zwei Autos auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftungen aus. Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg