Stand: 21.03.2025 08:37 Uhr Betrunkener fährt in Büsum Autos zu Schrott

Ein Betrunkener hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen vier Uhr zwei parkende Autos in Büsum (Kreis Dithmarschen) stark beschädigt. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest, dass der Mann mit 2,4 Promille unterwegs war. An den betroffenen Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Zudem sei bei der Alkoholfahrt ein Verkehrsschild beschädigt worden, so die Polizei.

