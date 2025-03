Stand: 21.03.2025 12:15 Uhr Zwei Unfälle durch Trunkenheit in Dithmarschen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es gleich zwei Verkehrsunfälle durch betrunkenene Autofahrer im Kreis Dithmarschen. Für den ersten Unfall ist ein 44-jähriger Mann verantwortlich. Er war gegen 2.20 Uhr auf der Dorfstraße in Hemme in Richtung Rehm-Flehde-Bargen unterwegs. Am Ortsausgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein geparktes Auto. Laut Polizei hat ein Atemalkoholtest 1,33 Promille ergeben.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 4 Uhr nachts in Büsum. Ein 30-jähriger Mann, der nach Polizeiangaben mit 2,24 Promille unterwegs war, stieß gegen ein geparktes Auto sowie ein Verkehrsschild. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Polizei leitete in beiden Fällen Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2025 | 09:30 Uhr

