Stand: 23.08.2024 08:47 Uhr St. Michaelisdonn: Betrunkener bedroht Menschen mit Hammer

Am Dienstag hat die Polizei in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) einen 35-jährigen Dithmarscher in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bedrohte der 35 Jahre alte Mann abends gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Passanten mit einem Hammer.

Polizei misst 2,23 Promille

Ihren Angaben zufolge lief er mit einem Hammer auf sie zu. Als die Polizei kam, hatte sich die Situation schon wieder beruhigt. Die Polizisten machten einen Alkoholtest, der einen Wert von 2,23 Promille ergab.Danach nahmen sie den Mann auf das Polizeirevier mit, um weitere Straftaten zu vermeiden, heißt es.

Auf dem Polizeirevier Itzehoe entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der Dithmarscher muss sich nun wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

