Stand: 17.10.2024 16:23 Uhr Betrugsprozess: Monatelang in Hotel in Timmendorfer Strand gewohnt, ohne zu bezahlen

Eine Frau aus Hessen hat sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Eutin (Kreis Ostholstein) verantworten müssen. Die 32-Jährige hat nach Angaben des Gerichts im August und September in einem Hotel in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) gewohnt, bezahlte am Ende allerdings nicht die Hotelrechnung in Höhe von mehr als 5.000 Euro. Das Urteil: Eine Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Gegen die Angeklagte wird laut Gericht in bis zu 35 weiteren Fällen ermittelt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein