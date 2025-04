Stand: 16.04.2025 12:32 Uhr Nach Schockanruf in Neumünster: Polizei nimmt 75-Jährige fest

Nach einem sogenannten Schockanruf in Neumünster hat die Polizei nach eigenen Angaben eine mutmaßliche Betrügerin festgenommen. Laut der Beamten rief Dienstagnachmittag ein angeblicher Polizist bei einer 67-jährigen Frau an. Er sagte demnach, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall gehabt habe und nun sie eine Kaution in Höhe von 120.000 Euro zahlen müsse. Daraufhin rief die Frau ihren Sohn selbst an. Der verständigte die echte Polizei. Die Beamten unterstützen später bei der scheinbaren Geldübergabe und konnten eine 75-jährige Frau festnehmen, die das Geld abholen wollte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster