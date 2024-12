Stand: 23.12.2024 15:57 Uhr Besondere Weihnachtsgottesdienste in der Region

Besondere Weihnachtsaktionen und außergewöhnliche Gottesdienste laden in Schleswig-Holstein zum gemeinsamen Feiern ein. In Husum (Kreis Nordfriesland) bietet die Friedenskirche die Aktion "Weihnachten gemeinsam" an. Im Kreis Schleswig-Flensburg finden Open-Air-Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten statt, etwa um 14 Uhr im Stall in Karleby, um 15 Uhr in der Reithalle Losigkeit in Eggebek oder am Beckerstrand in Fahrdorf. In der FlensburgerEishalle wird zudem um 14:30 Uhr das "Krippenspiel On Ice" als Musical aufgeführt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.12.2024 | 16:30 Uhr