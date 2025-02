Stand: 27.02.2025 16:39 Uhr Beinahe-Zusammenstoß an Schleuse Brunsbüttel

Bereits in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wäre es beinahe zu einem potenziell folgenreichen Zusammenstoß vor der Schleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wäre auf Höhe des Elbehafens ein Tankschiff ungebremst in einen Schlepper gefahren - wenn dessen Kapitän nicht in letzter Minute ein Ausweichmanöver gestartet hätte. Der Versuch, das Tankschiff per Funk zu erreichen, blieb demnach erfolglos. Wie ein Lotse schließlich feststellte, war der Schiffsführer des Tankschiffs wohl nach dem Trinken von Alkohol am Steuer eingeschlafen. Später stellte die Polizei bei ihm 1,04 Promille fest. Die Wasserschutzpolizei beschlagnahmte das Schifferpatent des Mannes.

